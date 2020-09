Xbox Series S-trailer bekrefter lanseringsdato og spesifikasjoner

Du ser på Annonser

Det kan virkelig ikke ha vært moro å jobbe for Microsoft sin Xbox-avdelingen i dag morges da Xbox Series S ble avslørt før planlagt. Nå prøver markedsføringsavdelingen uansett å gjøre det beste ut av situasjonen, så den lekkede traileren med både spesifikasjoner og lanseringsdato har også blitt offentliggjort.

Den avslører at Xbox Series S kun vil ha en SSD som er 512GB, men selv om konsollen er en god del svakere enn Xbox Series X skal den visstnok kunne ha en bildeoppløsning på 1440p og opp til 120 bilder i sekundet, støtte ray-tracing og selvsagt streame i 4K. På toppen av det hele bekrefter traileren at Xbox Series S vil lanseres den 10. november, så nå er det bare et tidsspørsmål før storebror blir annonsert for samme dag og til en lekkede prisen.