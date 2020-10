Xbox Series viser enorme forbedringer av gamle spill

Mens PlayStation 5 bare vil la oss bringe over PS4-spill og forbedre hvordan noen av dem ser ut og kjører har Microsoft lenge skrytt av at Xbox Series-konsollene vil støtte alle Xbox-generasjonene og gjøre tusenvis av spill bedre. I dag har vi fått flere eksempler på hvordan.

For som kjent vil spill fra Xbox, Xbox 360 og Xbox One kjøres rett av Xbox Series X og Xbox Series S sin maskinvare, noe som betyr at de lettere kan oppnå maks bildeoppdatering og bildeoppløsning. Samtidig har vi det Microsoft enkelt nok kaller Auto HDR. Dette betyr kort sagt at gamle spill som egentlig ikke er skapt for de klare og nydelige fargene HDR bringer til en rekke moderne spill faktisk vil bruke en løsning som kan minne om det. Se for eksempel på disse sammenligningene av Subnautica og Fuzion Frenzy.

Noe selskapet ikke har snakket så mye om er at enkelte spill ikke bare vil kunne ha en mer stabil bildeoppdatering, men i noen tilfeller til og med doble den. Det første eksemplet vi fikk se og høre om var Gears 5, men det må være lov å si at dagens eksempel er mer imponerende. Det er jo ingen hemmelighet at Fallout 4 sliter med å holde 30 bilder i sekundet på dagens konsoller, så hva skjer om man spiller det på en Xbox Series S sin SSD? Vel, som videoen under viser vil det faktisk klare å arbeide seg opp til ganske stabile 60 bilder i sekundet.

Vi kan altså glede oss til å spille godbiter fra Xbox, Xbox 360 og Xbox One som er både penere og raskere på Xbox Series X og Xbox Series X om det ingen er lanseringsspill som frister i nærmeste fremtid.