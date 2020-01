Xbox Series X' bakside avslører nye detaljer

Da Microsoft avduket Xbox Series X fikk vi skuffende nok ikke se baksiden av konsollen, noe som etterlot oss med et par spørsmål. I kveld har flere av disse blitt besvart.

AMD fikk nemlig æren av å vise frem baksiden av Xbox Series X under sin CES-konferanse. Dermed vet vi nå at den kommende konsollen vil ha to HDMI-porter, to USB-C-porter, en utgang for optisk kabel og, en ethernet-inngang og en strømforsyning som gjør det ganske sannsynlig at strømadapteret atter en gang vil være innebygd i konsollen.