Xbox Series X gjør dagens spill utrolig mye bedre

Nå som vi nærmer oss en ny generasjon konsoller er det selvsagt fokus på spillene som vil komme til dem, men Microsoft har også skrytt mye av hvordan Xbox Series X vil gjøre spill vi allerede eier mye bedre. I dag har vi fått bevis på at det ikke har vært tomme ord.

Digital Foundry, IGN og noen andre heldige har nemlig fått tilsendt en Xbox Series X slik at de kan bruke den til å spille dagens spill, og resultatene er meget imponerende.

Ta for eksempel lastetidene om du spiller Xbox One- og Xbox 360-spill på SSDen fremfor en ekstern harddisk. Hvor Final Fantasy XV på dagens konsoller ofte vil bruke over 1 minutt på å starte en lagringsfil skriver Digital Foundrys Richard Leadbetter at det bare tar mellom 12 og 14 sekunder på Xbox Series X. Gamespots tester viser på sin side at lastetider for Red Dead Redemption 2 har gått fra over 2 minutter til 38 sekunder, The Outer Worlds fra 43 til 11 sekunder og Control fra 58 til 10 sekunder. Her snakker vi altså om spill som ofte vil lastes mer enn dobbelt så raskt.

Samtidig kan alle bekrefte det åpenbare, nemlig at spill som støtter ulåst bildeoppdatering eller strever med å holde 30 og 60 bilder i sekundet enten klarer dette med glans eller utrolig mye bedre på Xbox Series X enn på selv Xbox One X. Når vi topper det med Quick Resume-funksjonen som lar oss bytte til et annet spill på under ti sekunder og HDR-lyssetting i spill som i utgangspunktet ikke støtter det engang er det ingen tvil om at Xbox Series X vil kunne være verdt pengene dine om du bare er ute etter å spille favorittene dine også. Dermed er det bare å tenke seg hva spill som lages spesielt for konsollen eller er såkalt "Optimized for Xbox Series X" kan få til fra og med den 10. november.