Xbox Series X har også blitt en populær konsoll blant "scalperne"

Det har vært et usedvanlig stort problem i akkurat dette generasjonsskiftet at mange har kjøpt seg urimelig mange konsoller for å selge de til overpris. Spesielt PlayStation 5 har vært latterlig vanskelig å få tak i til normal pris på grunn av dette, men nå har også Microsofts nye konsoll blitt populær blant de såkalte scalperne.

Nå rapporterer VGC at PS5-scalpergruppen CrepChiefNotify har fått tak i 1000 Xbox Series X-konsoller som de skal selge videre til latterlige summer til de som er ute etter å kjøpe en konsoll som julegave eller liknende.

Scalping er en skikkelig uting, og det eneste vi kan gjøre for å forebygge dette, i hvert fall til en viss grad, er å ikke kjøpe konsoller til overpris. Det er forbrukerne som styrer markedet, tross alt.