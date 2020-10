Xbox Series X kan spille alt fra Xbox One med en gang

Du ser på Annonser

Man merker virkelig at PlayStation 5 og Xbox Series-konsollene nærmer seg når både Sony og Microsoft har pøst ut nyheter i dag, så la oss bare fortsette moroa med gode nyheter for de av dere som vil sjekke ut gamle spill på sterkere maskinvare.

Microsofts Jason Ronald forteller på Twitter at de endelig er helt sikre på at alle spill som fungerer på Xbox One uten Kinect, uansett om de er laget for konsollen eller er en del av bakoverkompatibilitetsprogrammet, også vil kunne nytes på Xbox Series X og Xbox Series S med en gang konsollene lanseres den 10. november.