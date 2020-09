Xbox Series X nærmer seg 1 million produserte konsoller

Du ser på Annonser

I januar kunngjorde Microsoft at de hadde en ambisiøs plan om å bli karbon-negative, altså ha fjernet mer forurensende karbon enn de produserer, innen 2030. Dette betyr blant annet at Xbox Series X vil måtte bli den første konsollen som produseres uten å teknisk sett forurense, noe som også gir oss dagens nyhet.

Selskapet har offentliggjort en oversikt som viser noen av tingene det gjør for å oppnå målet om karbonnegativitet, og den avslører blant annet at det foreløpig har blitt produsert over 850,000 Xbox Series X-enheter. At produksjonen startet i sommer og har gått relativt greit med tanke på Covid-19 var altså ingen spøk, så forhåpentligvis blir det ikke veldig vanskelig å få fingrene i en konsoll i november. Ekstra stjerne i boka for at det flotte initiativet.