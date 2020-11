Xbox Series X og Xbox Series S støtter disse appene

Du ser på Annonser

For et par uker siden kunne Sony avsløre hvilke applikasjoner PlayStation 5 vil støtte når den lanseres her til lands 19. november, og nå er det Microsoft sin tur til å fortelle hva Xbox Series-familien vil støtte den 10. november.

Mens Sony nøyde seg med en liten håndfull applikasjoner skryter Microsoft av at Xbox Series X og Xbox Series S vil støtte alle som finnes på Xbox One i dag og enkelte andre på lanseringsdagen. Nærmere bestemt kan vi glede oss til å se og høre på:



Amazon Prime Video



Apple TV



Disney+



FandangoNow



HBO Max



Hulu



NBC Peacock



NOW TV



Sky Go



Sky Ticket



Spotify



Tubi



Twitch



Vudu



YouTube



YouTube TV



"og mer"



En rekke av disse har selvsagt både filmer, serier og musikk som gjerne blir bedre med bra lyd, så det amerikanske selskapet minner oss på at både Disney+, Netflix og Vudu vil støtte Dolby Atmos og Dolby Vision fra første stund.