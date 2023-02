Xbox Series X prisøkning bekreftet i Sverige

HQ

Tilbake i august annonserte Sony at det økte prisen på PlayStation 5 med £ 30 / € 50 for både Digital Edition og Standard Edition av konsollen. Den gang annonserte Microsoft og Nintendo at de ikke hadde noen planer om å følge etter, men i forrige måned ble prisen på Xbox Series S/X hevet i Japan.

Nå ser det ut til at prisøkningene også har nådd Europa, for på den svenske Microsoft Store har Xbox Series X blitt økt med 500 svenske kroner (tilsvarende £40/€50) og koster nå 6195 kroner (tilsvarende 498/€561), og Xbox Series S har også fått en litt mindre økning. Den høye prislappen skyldes blant annet Sveriges såkalte kjemikalieavgift på all elektronikk (PlayStation 5 koster til sammenligning 7290 kroner), men økningen skyldes trolig en kombinasjon av høyest inflasjon i EU og svekket svensk valuta.

Om andre land vil følge etter er i skrivende stund uklart, men det føles som om prisøkningene kryper stadig nærmere i vår del av verden også.