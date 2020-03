Xbox Series X sitt lydproblem skal fikses av Astro

Noe mange merket seg da Microsoft endelig offentliggjorde hvordan hele Xbox Series X vil se ut var at konsollen ikke vil ha en inngang for optiske kabler. Dette fikk det til å virke som om mange headset-eiere ville tvinges til å skaffe seg et nytt for å kunne nyte lyden i kommende spill maksimalt, men dette blir heldigvis ikke tilfellet.

Astro, produsentene av noen av verdens mest brukte headset, forteller nemlig at de nå jobber med Microsoft for å lage en oppdatering til MixAmp Pro TR-en, A50- og A20-headsetene og basene slik at disse kan levere surroundlyd og chatting via USB når Xbox Series X lanseres. Dermed skal nok i alle fall majoriteten være sikre på å få god lyd på den kommende konsollen.