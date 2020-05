Xbox Series X vil gjøre "alle" Xbox One-spill bedre

Du ser på Annonser

Noe av det første Microsoft fokuserte på da selskapet offentliggjorde Xbox Series X var at konsollen vil bygge videre på bakoverkompatibilitets-programmet og gjøre mer enn å la oss spille Xbox-, Xbox 360- og Xbox One-spill på den kommende konsollen. Da sa de blant annet at drømmen var å få alle spillene til å kjøre bedre på Series X, noe vi nå har fått en oppdatering om.

I en ny pressemelding bekrefter Microsoft at absolutt alle Xbox One-spill, over fem hundre Xbox 360-spill og "et utvalg" Xbox-spill vil prestere bedre teknisk på Xbox Series X uten noen form for oppdatering siden de vil kjøres direkte fra konsollen. Dette kan være alt fra bildeoppdatering, bildeoppløsning, lastetider og/eller oppstarttid. Samtidig er det nå fullstendig klart at alle spill fra de forrige generasjonene vil ta nytte av Microsofts spesielle HDR-system, så du kan se frem til enda klarere farger i spill som kom ut lenge før muligheten fantes engang.

Spesifiseringen Microsoft ikke gjentar i pressemeldingen, men som de bekrefter i en email til undertegnede, er at spillene kun vil yte bedre så lenge de er installert på en SSD, så du vil ikke se noen forskjell om du bruker en ekstern hard drive. Et ekstremt fåtall Xbox One-spill vil ikke bli med over til Series X heller, noe som blant annet skyldes lisenser og slik i blant annet bilspill og spill med lisensierte sanger i seg. Det vi kan se frem til på en SSD er uansett veldig imponerende, så det skal bli gøy å se spill som Shadow of the Tomb Raider, Conker: Live & Reloaded, Alan Wake og Gears 5 bli endre penere og bedre på Xbox Series X.