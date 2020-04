Xbox Series X-fokusert stream kommer neste uke

Som både Gamereactor Danmark og ResetEra merket seg bestemte jeg meg for å avsløre at vi ville få spennende nyheter relatert til PlayStation 5 og Xbox Series X denne uken. I går fikk vi offentliggjøringen av Assassin's Creed Valhalla, og her kommer en av de andre tingene jeg hintet til.

Microsoft kan nemlig avsløre at de vil ha en Xbox Series X-fokusert Inside Xbox-sending klokken 17 den 7. mai. Her vil det ikke bli mye snakk om selve konsollen, for nå er det endelig tid for å vise gameplay fra spillene som kommer til den sterke maskinen. Det er bare å glede seg!