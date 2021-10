Xbox Series X-kjÃ¸leskapet kommer kanskje til Norge i 2022

HQ

Det tok ikke lange tiden fra Xbox Series X ble vist frem for første gang til folk begynte å sammenligne designet med andre ting som for eksempel kjøleskap. Denne sammenligningen gikk så langt at Microsoft i april lovet å faktisk lage et kjøleskap formet som verdens kraftigste konsoll. Nå vet vi når den blir å finne hjemme hos folk også.

Microsoft forteller nemlig at de vil åpne opp for forhåndsbestillinger av minikjøleskapet den 19. oktober. Dessverre gjelder ikke dette i Norge, for selskapet sier at produktet bare blir tilgjengelig i USA, Canada, Frankrike, Irland, Italia, Nederland, Polen, Spania, Storbritannia og Tyskland en gang i desember. Alt håp er likevel ikke helt ute for oss siden det poengteres at Xbox Series X-kjøleskapet skal komme til andre land i 2022, så det er lov å si fra til Microsoft om du er villig til å betale 99 dollar/euro for å holde noe kalt et sted de fleste tror du kun bruker for å spille.