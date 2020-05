Xbox Series X-nyheter kommer hver måned fremover

Vi visste allerede at Microsoft vil starte spillsommeren med et smell når torsdagens Inside Xbox-stream utelukkende vil vise frem tredjepartsspillene som skal ta full nytte av Xbox Series X når konsollen lanseres i høst, men det blir sannelig bare starten også.

Selskapet har nemlig annonsert det de kaller Xbox 20/20. Navnet sier deg nok ikke stort, men det handler enkelt og greit om at Microsoft lover å gi oss spennende nyheter om Xbox Series X, Xbox Game Pass og Project xCloud hver måned ut 2020.

Som sagt starter det allerede klokken 17 på torsdag med Xbox Series X-spill fra Ubisoft og andre utgivere og utviklere, men det enda flere nok vil merke seg er at de endelig bekrefter at spill fra Xbox Game Studios vil vises frem i en egen stream en gang i juli. Dermed må vi bare vente i litt over to måneder på mye mer informasjon om Halo Infinite, det nye Fable-spillet, et nytt Forza, Grounded, Everwild, Battletoads og resten av gjengen.

Som en ekstra betryggelse sier de også at Halo Infinite fortsatt virker å bli klar til lanseringen av Xbox Series X, og når det gjelder torsdagens stream vil alle spillene være optimalisert for Xbox Series X med grafisk snadder dagens konsoller ikke vil by på. På toppen av det hele vil de avsløre flere spill som støtter "Smart Delivery"-systemet, altså som du bare trenger å kjøpe én gang for å spille på både Xbox One og Xbox Series X. Her er det bare å glede seg.