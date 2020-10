Du ser på Annonser

I august offentliggjorde Sony den første reklamefilmen for PlayStation 5, og nå er det Microsoft sin tur til å markere at vi bare er en måned unna Xbox Series-konsollene.

Selskapet har gitt oss en reklamefilm hvor Get Out- og Black Mirror-skuespilleren Daniel Kaluuya i kjent stil for disse konsollene blir tatt med inn i noen velkjente univers som vi skal få oppleve på Xbox Series X og Xbox Series S fremover.