Xbox Series-eksklusiver kommer til Xbox One via Cloud

Mange av spillene Microsoft viste frem i Xbox & Bethesda Games Showcase-sendingen sin på søndag nevnte ikke Xbox One da oversikten over plattformer de vil lanseres på dukket opp, så noen av dere fryktet nok at den forrige generasjonen av konsoller ville skrinlegges tidligere enn lovet. Dette blir ikke tilfellet.

For Microsoft har merket seg at mange kjefter dem huden full etter at flere ledere lovet at ekstremt få spill ville være eksklusive på Xbox Series de første par årene, så selskapet gjentar at spill som Microsoft Flight Simulator, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, Redfall og Starfield vil kunne spilles på Xbox One via Xbox Cloud Gaming.

Dermed vil altså en rekke etterlengtede spill som tar full nytte av kraften og farten i Xbox Series-konsollene teknisk sett fortsatt være tilgjengelig på Xbox One så lenge du har greit internett og lovnadene om en rekke forbedringer holdes. Om dette er en grei måte å holde ord på eller ei får hver enkelt vurdere. Personlig synes jeg det er greit siden denne måten lar utviklerne fokusere på færre utgaver og med forhåpentligvis gjøre spennende ting både gameplay- og grafikk-messig.

Hva synes du?