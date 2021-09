Xbox Series-spill blir nå enda penere for de med god nok TV

HQ

Med bedre bildeoppdatering takket være FPS Boost og klarere farger med Auto HDR har Microsoft forsikret seg om at mange eldre spill ser enda bedre ut på Xbox Series-konsollene, og nå har selskapet gjort enda et grep.

For fra og med i dag kan vi nyte spill med den såkalte Dolby Vision-teknologien på Xbox Series. Ikke alle vet hva Dolby Vision er, så for å si det enkelt er dette Dolby sin HDR-teknologi som i mange tilfeller gjør fargene skarpere og tydeligere enn den vanlige HDR10-standarden.

Det er bare to "problemer" med Dolby Vision. Problem nummer en er at teknologien er såpass fersk i spillverden (Disney+ og et par andre streamingtjenester har tilbydd den en stund allerede) at Microsoft advarer om at enkelte TVer vil få høyere responstid når teknologien er aktivert. Punkt nummer to henger sammen med det første siden det er at langt fra alle TVer som støtter Dolby Vision på grunn av at HDR10 er standarden. Derfor er det i hovedsak TVer på den øvre delen av prisskalaen som vil få nytte av dette.

Om du faktisk har en TV som støtter det er det uansett bare å glede seg. Selv om verken Microsoft eller Dolby ønsker å nevne mange spesifikke spill som støtter Dolby Vision allerede i dag sier de at over hundre Xbox Series-spill enten tar nytte av det allerede i dag eller skal gjøre det veldig snart (deriblant Halo Infinite). I tillegg vil eldre spill som bruker HDR10 eller Auto HDR også se litt bedre ut.

Du kan se en simulert sammenligning av hvordan Gears 5 ser ut med Dolby Vision og HDR10 i videoen under. På toppen av dette vet vi i alle fall at spill som Psychonauts 2 og Ori and the Will of the Wisps også støtter Dolby Vision nå, noe som høres meget fristende ut.