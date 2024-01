Xbox sier opp 1900 personer

HQ

Bare i dag har vi rapportert om oppsigelser hos Destroy All Humans!-utvikleren Black Forest Games og Outriders-skaperen People Can Fly, så denne forferdelige starten på 2024 fortsetter bare for spillbransjen. Derfor måtte vel bare denne beskjeden komme.

Microsoft, som nå er verdens mest verdifulle selskap igjen med en verdivurdering på over 3 billioner dollar, har kunngjort at Microsoft Gaming -divisjonen må kutte kraftig i antall ansatte. Nærmere bestemt sier spillavdelingen opp 1900 ansatte, hvorav de fleste kommer fra nykjøpte Activision Blizzard King.

The Verge har rapportert om en intern uttalelse sendt rundt av Microsoft Gaming CEO Phil Spencer, som sier at permitteringene kommer fordi Microsoft ønsker å integrere Activision Blizzard King ytterligere i Xbox-familien, noe som selvsagt betyr at enkelte stillinger allerede var fylt. Notatet legger også til at alle som er berørt vil få støtte i form av sluttvederlag i henhold til lokale arbeidslover. Dette vil utvilsomt bare være en marginal trøst for de 8 % av de ansatte hos Microsoft Gaming som har blitt permittert.

Her snakker vi ikke bare om folk lavere nede på stigen heller, for Blizzard-presidenten Mike Ybarra har nemlig kunngjort at han forlater Microsoft for andre gang.

Blizzard mister også sin designsjef og en av grunnleggerne, Allen Adham, og det er også kjent at det tidligere annonserte overlevelsesspillet som tilsynelatende har vært under utvikling siden 2017, har blitt kansellert, og at noen av de ansatte knyttet til dette spillet har gått over til andre prosjekter hos Blizzard.

Det er i skrivende stund uklart hvordan oppsigelsene ellers har påvirket Activision, Xbox Game Studios og ZeniMax-utviklerne.