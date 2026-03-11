Xbox sin Project Helix sendes til utviklere i 2027
Microsoft har avslørt flere detaljer om sin neste konsoll.
Da Project Helix ble offisielt kunngjort i forrige uke ble det ledsaget av et løfte om mer informasjon under GDC. Og sikkert nok, i dag ble vi behandlet med noen flere detaljer om neste generasjon Xbox. Blant annet bekreftet Jason Ronald fra Microsoft at alfaversjoner av Project Helix vil bli sendt til utviklere tidlig neste år. Dette gir oss en viss indikasjon på tidslinjen og at utviklingen av konsollen nå går inn i en mer konkret fase.
"Vi sender alfaversjoner av Project Helix til utviklere fra og med 2027."
Project Helix beskrives som en slags hybrid mellom en tradisjonell konsoll og en PC, med betydelige tekniske ambisjoner. Blant annet nevnes en spesialdesignet AMD-chip, støtte for neste generasjons DirectX, forbedret strålesporing og et sterkt fokus på AI-drevet gjengivelse. Microsoft fremhever også teknologier som ML-basert oppskalering, generering av flere bilder og avansert teksturkomprimering.
Mye "teknisk babbel", selvfølgelig, men punktlisten som ble presentert inkluderte følgende info :
Drevet av tilpasset AMD SOC
- Co-designet for neste generasjon DirectX
- Neste generasjons Raytracing-ytelse og -funksjoner
- GPU Direct Work Graph Execution
- AMD FSR Next og Project Helix
Bygget for neste generasjons nevrale gjengivelse
- Neste generasjons ML-oppskalering
- Ny generering av flere ML-rammer
- Neste generasjons stråleregenerering for RT og banesporing
Dyp teksturkomprimering
- Nevral teksturkomprimering
- DirectStorage og Zstd
Med andre ord, ingenting konkret, og mye av det føles som tom retorikk som først og fremst er designet for å piske opp interessen. Men det er i det minste klart at Project Helix lever i beste velgående og ikke lenger bare er et konsept på papiret.