Xbox sin strategi er vanskelig å forstå akkurat nå

Sommeren 2018, Xbox E3 Briefing, Halo Infinite. Det var en selvsikker presentasjon med Phil Spencer på scenen for å avsløre at fem nye studioer skulle bli med i Xbox-serien. The Initiative, Undead Labs, Ninja Theory, Playground Games, og Compulsion Games. "Disse fem nye teamene vil ha ressurser til å ta større risiko for dere", sa han. Ouch, det gjør vondt i dag.

Samme høst, under XO18, kjøpte Microsoft flere, og snart ble det klart at disse studioene ville være en del av et fornyet fokus på førstepartsspill for Microsoft, at Xbox ville være ledende innen flaggskipene på kjerneplattformen som har gitt bransjen og forbrukerne så mye.

Jeg var om bord da, det var jeg virkelig, jeg kjøpte det Phil Spencer solgte. Først og fremst hadde de fokusert på enkeltstudioer som frem til da hadde hatt for vane å pitche ideer til utgivere, som så enten ble realisert eller ikke. Dette kan være en risikabel realitet i seg selv, spesielt for studioer med mange ansatte, så på den tiden kunne det lett virke som om Microsoft ga studioer som Ninja Theory, Obsidian, Compulsion og mange andre et økonomisk solid fundament som gjorde det mulig for dem å fokusere ganske direkte på kreativ produksjon. Det var forresten slik han presenterte det for oss. Nei, Microsoft "reddet" ikke disse studioene, ikke noe sånt, men det eneste positive aspektet ved studiokjøp fra plattformgiganter er at det ofte kan være en tryggere tilværelse å være et førstepartsstudio. Eller, det var slik det pleide å være.

Strategien forble den samme i mange år etter det skjebnesvangre 2018. Ikke bare hadde Xbox utvidet sitt eget utvalg av studioer, de kjøpte også Bethesda, alt med sikte på å gjøre Game Pass til den neste store tingen. Selv der var jeg om bord. Spill er dyre, ikke bare å lage, men også å kjøpe, og selv om abonnementer kan komme ut av kontroll, var det vanskelig å argumentere mot det faktum at det på den tiden tok omtrent fire til seks måneders bruk å gjøre opp for å spille bare ett spill til nypris. Det virket som en god avtale for oss da, og det er det i prinsippet fortsatt.

Små studioer får ressursene og tryggheten ved å komme inn under Xbox-paraplyen, og Game Pass -modellen ble på den tiden presentert som en distribusjonsmodell som direkte tillot disse studioene å ta mer kreativ risiko, og det ville til og med bli billigere for oss å spille dem? Hva er det å ikke like?

Vel, her er vi nå, og Microsoft har ikke bare sagt opp tusenvis av ansatte ved ulike Xbox-studioer, men har nå også lagt ned Tango Gameworks og Arkane Austin, der førstnevntes nyeste spill, Hi-Fi Rush, beskrives som et perfekt Game Pass -spill av Microsoft selv. Så hva var det som skjedde der?

Det er kanskje verdt å påpeke at drivkraften bak denne modellen har vært Game Pass, og selv om Microsoft nylig rapporterte om 34 millioner aktive abonnenter og deres suksess ble nesten direkte kopiert av Sony via PlayStation Plus Extra, har ikke abonnementene vokst slik Microsoft hadde håpet. Alle analyser peker på svak, eller nesten ikke-eksisterende, vekst, og det ser ut til at det nå er tvil om hvorvidt denne satsingen virkelig kan lønne seg. Ifølge blant andre Tom Warren på The Verge er de ikke engang sikre på om Call of Duty skal kalle Game Pass sitt hjem, noe som var en av hovedgrunnene til at de betalte 69 milliarder dollar for Activision Blizzard. Poenget er at hvis Game Pass hadde fortsatt å oppleve eksplosiv vekst, ville det sannsynligvis ikke vært her i dag, men det er ikke tilfellet. Veksten har stagnert. Og er det noe den kapitalistiske virkeligheten ikke tåler, så er det stagnerende vekst, selv om nivået veksten har stagnert på, er ganske høyt.

Analytikere og bransjeeksperter har pekt på Game Pass som litt av et paradoks i denne litt annerledes virkeligheten. For hvis Game Pass ikke vokser raskt nok, samtidig som det spiser en betydelig del av fortjenestepotensialet til hvert enkelt førstepartsspill ved å være en del av abonnementet fra starten av, hvor blir det da av disse studioene? Hvordan kalibreres Senua's Saga: Hellblade II sine suksesskriterier hvis det verken tiltrekker seg mange nye abonnenter eller selger mye fordi det er tilgjengelig via det samme abonnementet? Det samme gjelder Indiana Jones and the Great Circle og Avowed, og hvis ikke Hi-Fi Rush s solide resultater på Game Pass og solide mottakelse blant fans og kritikere var nok til å redde studioet, hvem kan da føle seg trygge?

Så er det Activision Blizzard. Ja, investorer forventer en slags avkastning nå, og Call of Duty -serien (og potensielt en rekke Blizzard IP-er) bør gi det. Men hvordan fungerer det hvis Call of Duty -serien kommer på Game Pass? Kan det sikre vekst, eller har Microsoft nettopp gitt bort sin eneste sikre gullgås? Ikke bare det, men det ser ut til at Call of Duty -serien har vært en avgjørende faktor i den nevnte rekalibreringen av suksesskriteriene for hver tittel. I en pre-Activision Blizzard Xbox-virkelighet var Hi-Fi Rush en suksess på tjenesten, men i en post-Activision Blizzard Xbox-virkelighet er det en skuffelse. Det handler ikke lenger om at hvert spill skal bidra til en dynamisk virkelighet der abonnentene lokkes av bredden av førstepartstitler på tjenesten - det handler om at hvert spill skal være en individuell suksess, men det er ikke slik Game Pass fungerer. Hvordan i all verden skal Hellblade kunne levere tilfredsstillende resultater innenfor dette rammeverket?

Midt oppi alt dette er det også Microsofts stadig skiftende og litt frustrerende forsøk på å bortforklare hvorfor Tango og Arkane Austin måtte gå. Matt Booty fortalte alle Bethesda-ansatte dagen etter nedleggelsene at de trengte "mindre spill", spill som kunne gi dem prestisje og priser. Passet ikke Hi-Fi Rush ganske godt inn i den beskrivelsen? Synes du det svaret lukter litt mistenkelig? Så prøv Xbox-president Sarah Bonds nesten komiske forsøk på å forklare hva som foregår i dette intervjuet med Bloomberg :

Det er mye vi ikke vet, det er mye som foregår bak forhenget som vi ikke ser eller hører, og derfor vil en bransjekommentar som denne alltid snuble litt. Men selv med det i bakhodet ser det ut til at den sentrale strategien som bidro til å rettferdiggjøre disse mange studiokjøpene, har falt fullstendig fra hverandre, og det samme har tilliten til Spencers lederposisjon. Er veien videre multiplattform? Ja, Xbox bør glemme å selge maskinvare, men de forbereder for tiden en ny konsollgenerasjon. Skal disse studioene "ta større risiko", eller skal de lage kommersielle titler som kan prestere på egen hånd, og i så fall, hvordan trekker du opp disse suksessparametrene? Bør Game Pass være distribusjonsmodellen selv om veksten er langsommere enn håpet? Spørsmålene hoper seg opp, og strategien virker vag. Det er synd, for jeg tror de virkelig hadde noe på gang her.