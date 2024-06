Xbox-sjef Matt Booty forklarer hvorfor Tango Gameworks ble lagt ned

HQ

Stengingen av Tango Gameworks sjokkerte mange mennesker da det ble avslørt. Mens vi kunne se hvorfor Xbox lukket Arkane Austin etter floppen av Redfall, Hi-Fi Rush, Tangos siste spill, hadde gjort det bra, noe som fikk oss alle til å klø oss i hodet.

Men, som per Variety's Strictly Business podcast, Xbox Game Studios-sjef Matt Booty prøvde å forklare hvorfor det skjedde. "Jeg vil ikke komme inn på de virkelige detaljene om hva som gikk inn i avgjørelsen, mest av respekt for menneskene der," sa han. "Jeg tror det vi må tenke på, er at for oss er det like mye en fremtidsrettet situasjon som det er å se tilbake på en bestemt kamp."

"Det er mange ting som spiller inn når et spill skal bli en suksess - hvilket lederskap har du, hvilket kreativt lederskap har du, er teamet det samme teamet som har levert noe vellykket tidligere? Vi må se på alle disse tingene i sammenheng og spørre oss selv om vi har forutsetninger for å lykkes i fremtiden. Og selv om det kan ha vært faktorer eller situasjoner som tidligere har ført til suksess, er det ikke sikkert at alle disse fortsatt er på plass når du ser på hva du gjør fremover."

Det Booty ser ut til å antyde her, er at selv om Hi-Fi Rush kanskje har levert alt Xbox ønsket seg, er det ikke sikkert at selskapet har vært sikre på om Tango kunne ha gjort det igjen. Hi-Fi Rush føltes som om det kom ut av intet, ikke bare fordi det ble droppet i skyggen, men også fordi rytme-action-sjangeren vanligvis ikke er i Tangos styrhus.