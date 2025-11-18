Xbox-sjef Sarah Bond: "Maskinvare er absolutt kjernen i alt vi gjør"

HQ

Vi vet nå at Microsoft har ambisiøse planer for en ny Xbox. De har sagt det selv flere ganger, og stadig hyppigere og mer omfattende lekkasjer peker i samme retning, med en hybridkonsoll som også kan fungere som en PC.

Men mange har stilt spørsmål ved hvor viktig det egentlig er for Microsoft å ha en konsoll, spesielt nå som de hevder at alt er en Xbox. I et intervju med Fortune Magazine ble Xbox-sjef Sarah Bond spurt om dette, og sier at hun mener at en dedikert Xbox fortsatt er veldig viktig:

"Maskinvare er absolutt kjernen i alt vi gjør hos Xbox, fordi vi vet at våre mest verdifulle spillere, menneskene som elsker Xbox, elsker maskinvareopplevelsen, og det er derfor vi jobber med vår neste generasjons maskinvare."

Xbox-sjef Sarah Bond.

Bond fortsetter med å snakke litt om konsollen og ser ut til å bekrefte ryktene om at den vil være nært knyttet til PC-en for de som ønsker å dra nytte av fordelene med det formatet eller flytte mellom formater - og fremhever nok en gang ytelsen:

"Det kommer til å bli en kraftig opplevelse, og en som også gjør det mulig for folk å ta med seg biblioteket sitt, og det er det som er veldig viktig her også, for vi vet at selv om folk ønsker å spille av biblioteket sitt på konsollen, ønsker de også å kunne spille det på PC eller strømme det rundt i skyen.

Så Xbox-opplevelsen starter med konsollen, men gir folk noe de kan oppleve på alle skjermer hvis de ønsker det, og ta med seg biblioteket, fellesskapet, identiteten og butikken hvor enn de går."

Det virker usannsynlig at vi får se neste generasjon Xbox på The Game Awards neste måned (selv om Xbox Series X ble annonsert under messen i 2019), men neste år feirer Xbox 25-årsjubileum med mange kampanjer og spennende spill, og ifølge flere rykter vil neste Xbox bli lansert i 2027. Derfor virker det ikke helt usannsynlig at vi får se den nye konsollen neste år, selv om ingenting er bekreftet.