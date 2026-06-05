Xbox-sjefen: En plattform "må ha eksklusivt innhold"

HQ

Torsdag kveld dukket den fortsatt relativt ferske Xbox-sjefen, Asha Sharma, opp på en Bloomberg Tech-livestream, hvor hun benyttet anledningen til å snakke om Xbox og fremtiden. Hun kommenterte blant annet det faktum at hennes første hundre dager som Xbox-sjef hadde vært en vellykket flying start for merkevaren, noe som har ført til at Xbox' måltall igjen er på vei nordover.

Det høres imidlertid ut som om ting kan avta litt fremover, og her er hva hun sa, og antydet at forretningssiden av ting må fornyes neste gang (transkribert av Resetera) :

"Vel, jeg tror de første 100 dagene kommer til å være vanskelig å slå når det gjelder spenningen, men de neste 100 dagene; se, vi har gjort så mye for å begynne å gjenopplive Xbox: Vi har levert mer i løpet av de siste 100 dagene enn vi har gjort det siste året, og vi har klart å tilbakestille Game Pass etter en nedgang på åtte måneder. Det er nå tilbake til vekst og økende oppbevaring. Viktigst av alt, vi begynner å komme tilbake til å være nærmere spillerne våre og samfunnet vårt.

De neste 100 dagene må vi nullstille virksomheten. Vi må se på hvordan vi investerer, hvordan vi prioriterer, endre hvordan vi driver for å komme tilbake til vekst, for å være der verden spiller."

Temaet eksklusivitet ble også tatt opp da intervjueren nevnte Netflix som en parallell til Game Pass, en tjeneste som aldri ville blitt så stor som den er uten sitt eget innhold. Sharma svarte på en måte som nesten eksplisitt antyder at Xbox vil begynne å tilby eksklusivt innhold igjen:

"Jeg synes det er et vanskelig tema. Vi er nummer to i verden som utgiver, og for å være en stor utgiver må du få spillene dine til å nå ut til et stort publikum. Samtidig blir vi i stadig større grad en plattform.

For å være en plattform må du ha eksklusivt innhold og tjenester. Så det ser vi veldig nøye på. Jeg tror vi må tenke nøye gjennom hver enkelt tittel, hvordan vi ønsker å tenke rundt den, og lære av lignende tilfeller i bransjen, og det er det vi gjør."

Microsoft har allerede gjort det klart at det ikke blir snakk om eksklusive titler på søndagens Xbox Games Showcase, men uttalelsen om at en plattform "må ha eksklusivt innhold" tyder likevel på at Phil Spencers strategi kan være på vei til søppelbøtta.