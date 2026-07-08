Xbox skal angivelig ha brukt overskuddet fr Minecraft -spillene til å finansiere sine andre spillprosjekter

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Det har sirkulert mange rapporter og rykter den siste tiden om hvordan Xbox har blitt ganske dårlig ledet gjennom årene, noe som har ført til den massive «omstarten» og en bølge av oppsigelser. Selv om vi vet at noen studioer gjenvinner sin uavhengighet og andre blir solgt, vet vi også at noen ikoniske utviklere blir rammet hardt av disse nedbemanningene, mens andre er i fare, men kanskje likevel blir solgt tilbake til grunnleggeren.

Nå har en rapport fra Bloomberg kommet, og den gir et grundig innblikk i Xbox’ utfordringer den siste tiden, med noen svært oppsiktsvekkende påstander i den ellers omfattende artikkelen. For det første står det direkte at fortjenesten Microsoft hentet fra Minecraft og Mojang ble brukt direkte til å «finansiere resten av spillporteføljen», noe den nye Xbox-sjefen Asha Sharma tydeligvis heller ikke var særlig fornøyd med, med tanke på at Mojang nå skal rapportere direkte til henne sammen med King, mobilutvikleren som sammen med Mojang har «flest aktive spillere» i Xbox-familien.

Rapporten påpeker også at beslutningen om å legge Call of Duty til Game Pass endte med at Xbox tapte rundt 300 millioner dollar i 2024, bare på grunn av tapte salg av serien på Xbox-konsoller og PC, mens PlayStation-salget av Call of Duty: Black Ops 6 utgjorde 82 % av det totale spillet salget for tittelen.

Det er vel unødvendig å si at «dårlig ledelse» kanskje er en litt for mild betegnelse når det gjelder Xbox de siste årene...