Xbox skal delta på Gamescom 2026, og du får blant annet spille Gears of War: E-Day

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Mange av de største aktørene i videospillverdenen begynner å bekrefte sin deltakelse på Gamescom 2026. Den årlige store tyske messen, som finner sted i august, vil by på Nintendo, Ubisoft og nå senest Capcom, men det vil også være et annet stort navn til stede på arrangementet.

Xbox har bekreftet at de vil være til stede i Köln under Gamescom 2026. Den eksakte listen over prosjekter som Xbox vil presentere er ennå ikke offentliggjort, men i en pressemelding opplyses det at kampanjen i Gears of War: E-Day vil være spillbar i en viss grad.

Ellers nevnes det at "deltakerne vil også være blant de første til å spille det som kommer" og at "vi snart vil ha flere nyheter å dele".

Gamescom arrangeres 26.-30. august. Skal du også være der?