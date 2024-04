Xbox skal ha indie-showcase neste uke

HQ

Nintendos indie world showcase levde ikke opp til de fleste av internettets forventninger, så la oss starte hype-toget på nytt.

Microsoft bekrefter nemlig at den ryktede ID@Xbox Showcasen starter klokken 19 den 29. april. Allerede annonserte spill som Vampire Survivors, Dungeons of Hinterberg, 33 Immortals, Lost Records: Bloom and Rage vil være der, i tillegg til helt nye avsløringer. Jeg skal ikke nevne det etterlengtede spillet som har fått aldersgrense og Xbox Store-side i det siste, i håp om at dette betyr at det faktisk blir showets største høydepunkt denne gangen.