Xbox skal si opp rundt 3 200 ansatte, mens Double Fine og Compulsion skal gjenvinne sin uavhengighet

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«Vår virksomhet er i dag ikke sunn.» Slik formulerte Xbox-sjef Asha Sharma et av de innledende avsnittene i blogginnlegget på Xbox Wire som nettopp ble publisert, og som endelig besvarte mange av de viktigste spørsmålene vi hadde om Xbox’ situasjon i nærmeste fremtid og årene fremover.

Sharma forklarer at Xbox «opererer med marginer som er 3–10 ganger lavere enn sammenlignbare plattform- og utgivelsesvirksomheter», samtidig som selskapet taper «64 cent for hver dollar vi investerte», og at dette, kombinert med en brutal maskinvarekrise, betyr at «vi må starte Xbox på nytt». Men hva betyr dette for de ansatte i Microsofts spillavdeling?

Artikkelen forklarer at totalt 3 200 ansatte blir sagt opp fra Xbox i løpet av regnskapsåret 2027. Rundt 1 600 stillinger blir kuttet i dag, mens resten skal følge i løpet av de neste 12 månedene. En del av målet er å kutte ut hele deler av ledelseshierarkiet, og redusere antall ledelsesnivåer fra absurde 14 nivåer noen steder til høyst fem nivåer, med et mål om tre nivåer.

På samme måte blir studioene berørt, men Xbox har klart å finne en løsning som tilsynelatende vil være i de involvertes beste interesse. For det første gjenvinner Compulsion Games (South of Midnight) og Double Fine Productions (Kiln, Keeper) sin uavhengighet, noe som gjør at de kan drive virksomheten slik de selv ønsker, uten å være en del av det større Microsoft- eller Xbox Game Studios-paraplyet.

Når det gjelder Ninja Theory (Senua) og Undead Labs (State of Decay 3), har disse to teamene nå «inngått avtale om å gå over til nye eiere med finansiering for å fullføre og videreutvikle Senua og State of Decay 3.»

Det store spørsmålet ser ut til å være Arkane, for til tross for at Jerk Gustafsson har tiltrådt som ny administrerende direktør i selskapet, er selskapet «i ferd med å innlede nødvendige konsultasjoner med bedriftsrådet for å vurdere potensielle strategiske alternativer.»

Ellers opplever Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard, King, Mojang og Xbox Game Studios alle endringer i størrelse og et fokus på «prosjekter med høyere prioritet», mens Mojang og King nå forventes å rapportere direkte til Sharma.

Artikkelen forklarer deretter at «ingen av våre egne, offentlig annonserte spill eller prosjekter blir kansellert som en del av disse nedskjæringene.»

Sharma påpeker deretter at målet vil være å operere under én modell og å sikre at den gir «klare investeringsbeslutninger, at vi lærer av våre suksesser og feil, og at vi tar ansvar for resultatene.»

Alt dette skjer mens Sharma forbereder Xbox på årene som kommer, og han avslutter med: «Disse endringene handler om en større fremtid for XBOX, ikke en mindre. Det neste tiåret innen spill vil bli større, mer globalt og mer kreativt enn noe vi har sett før. I år vil vi investere like mye i Xbox som vi noensinne har gjort, men vi vil investere med større fokus, større disiplin og større klarhet – alt for å gjøre Xbox til stedet der verden spiller og skaper.»