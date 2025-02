Xbox-skaperen: "Denne fortellingen om å være kraftigere er ikke nyttig i dag"

HQ

Selv om han for lengst er borte fra Microsoft, er Seamus Blackley allment ansett som skaperen av den originale Xboxen, og han er fortsatt lidenskapelig opptatt av skaperverket sitt. I intervjuer og på sosiale medier deler han ofte sine tanker om emnet.

Få har gått glipp av den disruptive endringen i strategien Microsoft har fulgt i det siste, der de har gitt ut spillene sine på alle formater. De vil imidlertid fortsatt lansere en ny Xbox-konsoll i fremtiden (og en bærbar en av slagsen), som ifølge Xbox-sjef Sarah Bond skal by på "det største tekniske spranget du noensinne har sett i en maskinvaregenerasjon".

Men Blackley er ikke imponert over dette i det hele tatt, og sier at ytelse ikke lenger tiltrekker seg spillere. Overfor VideoGamer forklarer han sin posisjon, og sier at ytelse var viktigere før i tiden da det faktisk fortsatt var ganske primitiv teknologi:

"Det var bare det at det var en historie som virkelig fungerte, og som var relevant da, fordi vi fremdeles var i en slags begynnende fase av grafikk. Det var avgjørende å ta den kostnaden i varekostnadene for tannhjulene, både med tanke på historien og posisjoneringen av oss i forhold til de andre konsollene som kom fra, du vet, det som ble oppfattet som disse gigantiske japanske maskinvareselskapene som åpenbart produserte disse tingene uten kostnader og tjente masse penger på dem ... vi var et vestlig selskap, og vi sa 'ok, vi kommer til å tape penger på disse for å gjøre dem superkraftige' og satse på at spillene skulle bli fantastiske."

Å ha den kraftigste maskinvaren på den tiden innebar store forskjeller mellom formatene, og Halo: Combat Evolved kunne ikke kjøres på en Dreamcast eller PlayStation 2. I dag kjører Xbox Series S og PlayStation 5 Pro de samme spillene, og forskjellene handler stort sett om bildefrekvens og oppløsning. Dette får ingen til å velge en bestemt konsoll, sier Blackley, som legger til at han gjerne skulle ha gjort ting annerledes med Xboxen - selv om han innrømmer at det ikke er noen garanti for at den ville ha vært bedre:

"[Å være den kraftigste] var også viktig for å få gutta til å gå inn i fremtiden. Og så, du vet, hvordan de forvaltet merkevaren og historien fremover er faen ikke min feil, og det er ikke, du vet, jeg ville ikke ha gjort ting på samme måte, jeg vet ikke om det ville ha vært mer eller mindre vellykket, men jeg tror absolutt at dette narrativet rundt det å være mektigere ikke er til hjelp i dag."

Blackley ser også Switch som et bevis på at han har rett i at ytelse ikke selger maskinvare, mens eksklusive spill gjør det. Hva tror du, vil en hyperkraftig Xbox være nok til å tiltrekke seg kjøpere, eller spiller det aspektet ikke lenger noen rolle?