Xbox sparker i gang Gamescom med et 2,5-timers spillshow

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I mange år har Microsoft satset stort på alle de store spillmessene og har vanligvis rikelig med eget innhold å vise frem. Vi ser dem imidlertid sjelden på programmer som Geoff Keighleys, fordi de så ofte arrangerer egne arrangementer i stedet. Gamescom er intet unntak, og der arrangerer de sin daglige Xbox @ Gamescom Broadcast»… og nå er den første dagen over.

Dette innebærer omtrent 2,5 timer (ja, omtrent like lang tid som en Avengers-film) med videospill, og de har virkelig mye å by på. Det er videoer og spillopptak fra flere populære titler som Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Persona 4 Revival og Mega Man: Dual Override – i tillegg til, selvfølgelig, nytt innhold fra deres egne serier, blant annet Gears of War: E-Day og Forza Horizon 6.

Som om ikke det var nok, blir det også gjennomganger og presentasjoner av messen og Xbox-standen, og vi får til og med møte flere utviklere. Alt i alt er det et svært omfattende program for alle oss som elsker spill og gjerne skulle vært på Gamescom – men som ikke kunne komme i 2026.