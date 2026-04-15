Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Grand Theft Auto V

Xbox-spillere bruker betydelig mer penger i GTA Online enn PS5-brukere gjør

De stjålne Rockstar-dataene viser også hvor mye mer populært Grand Theft Auto V er på konsoller enn PC.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

I løpet av de siste dagene har vi fulgt rapporter om en gruppe hackere som målrettet Rockstar og faktisk klarte å skaffe seg data, som de deretter brukte til å prøve å presse penger fra selskapet. Men siden Rockstar nektet å betale, ble alt offentliggjort.

Det er lett å forstå hvorfor Rockstar var så likegyldige til dette, ettersom dataene som ble presentert stort sett var uinteressante. Windows Central har imidlertid notert seg noe fascinerende: nemlig at konsollbrukere er mer villige til å bruke penger i GTA Online enn PC-publikummet (noe vi kort berørte i går), og hvis vi zoomer inn litt videre, finner vi en annen interessant detalj.

Det viser seg at Xbox-spillere bruker betydelig mer penger (28 % for å være nøyaktig) enn de med PlayStation. I gjennomsnitt bruker førstnevnte 1,65 dollar per uke, sammenlignet med 1,29 dollar for sistnevnte.

En annen ting som er verdt å merke seg er hvor mye større GTA Online er på konsoller, der selv den trofaste Xbox One fra 2013 har flere spillere hver uke enn på PC :


  1. PC - 894 621

  2. Xbox One - 1 026 695

  3. Xbox Series X - 1 129 023

  4. PS4 - 1 889 729

  5. PS5 - 3 474 021

Dette gjør det selvfølgelig mye lettere å forstå hvorfor Rockstar ikke har det så travelt med å lansere Grand Theft Auto VI på PC, men i stedet ønsker å prioritere konsollversjoner av høy kvalitet først og fremst.

Grand Theft Auto V

Loading next content