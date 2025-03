Xbox-spillere vil også få muligheten til å skape seg et liv i det ville vesten i Cattle Country

HQ

Vi har allerede skrevet om Cattle Country, en eksepsjonelt koselig livssimulering som har blitt beskrevet som noe av en mashup av Stardew Valley og Red Dead Redemption.

I dette spillet får du sjansen til å skape deg et nytt liv i det ville vesten, bygge opp din egen gård og ranch samtidig som du blir kjent med byens innbyggere og forsvarer eiendommen din mot banditter på jakt etter kveg. Det finnes hele 18 potensielle kjærlighetsinteresser å utforske, og hvis du har en eventyrlysten side, kan du grave etter gull og edelstener i dype gruver. For de som foretrekker å komme seg ut i naturen, er det også mulig å jakte vilt i de omkringliggende skogene - både for spenningens skyld og for å fylle på matlageret. Og mye mer.

Så langt har spillet blitt annonsert for PC, PlayStation og Switch, men nå har utvikleren Castle Pixel og utgiveren Playtonic Friends kommet på andre tanker og sier at det også kommer til Xbox samme dag som de andre. Vi vet fortsatt ikke når det vil bli utgitt, men vi vet at en spillbar demo vil bli lansert 30. april.

Sjekk ut den nye traileren nedenfor for et av de mest sjarmerende spillene vi har sett på veldig lenge.