Xbox starter The Game Awards Sale

HQ

Black Friday-salget var knapt over før Sony lanserte et salg for å feire PlayStations 30-årsjubileum, og nå vil Microsoft følge etter og har lansert noe de kaller The Game Awards Sale der fokuset ser ut til å være på noe større titler, noe som betyr at det er litt færre rabatterte spill sammenlignet med andre kampanjer.

Som vanlig har vi gått gjennom alle tilbudene og funnet ti gode spill til deg - både nyere og eldre - til gode priser som kan hjelpe deg med rimelig underholdning i juleferien.



Assassin's Creed Valhalla - 75 % rabatt (£18,99 / €22,49)



Cyberpunk 2077 - 55 % rabatt (kr 22,49 / 26,99)



Dragon's Dogma 2 - 50 % avslag (kr 34,09 / 41,24)



Injustice 2 Legendary Edition - 90 % avslag (kr 4,99)

- 90 % avslag (kr 4,99)

Lego Star Wars: The Skywalker Saga Deluxe Edition - 90 % avslag (£11,99 / €13,99)

- 90 % avslag (£11,99 / €13,99)

Monster Hunter Rise - 75 % avslag (kr 8,24 / 9,99)



Raccoon City Edition Resident Evil 2 + Resident Evil 3 - 75 % avslag (kr 12,49 / 14,99)

Resident Evil 2 + Resident Evil 3 - 75 % avslag (kr 12,49 / 14,99)

Sea of Stars - 30 % avslag (kr 20,99 / 24,49)



Tekken 8 - 50 % avslag (kr 34,99 / 39,99)



Top Spin 2K25 Deluxe Edition - 67 % avslag (£ 29,69 / € 32,99)



Siden det er The Game Awards-salget, avsluttes det med arrangementet, noe som betyr at du bare har frem til 12. desember til å finne noen godbiter. Hvis du finner et godt tilbud, vennligst gi beskjed til andre Gamereactor-medlemmer i kommentarfeltet, slik at flere kan glede seg over de gode tilbudene og sørge for at gode spill får det salget de fortjener.

Du finner hele salget på Xbox Store.