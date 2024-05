Xbox stenger Arkane Austin, Tango Gameworks og to andre studioer

HQ

Hvis du har holdt pusten på mer Redfall innhold etter den katastrofale lanseringen for et år siden, vil du kanskje puste ut ganske snart. Microsoft og Xbox har kunngjort den sjokkerende nyheten om at de vil legge ned fire unike studioer, inkludert Redfall-utvikleren Arkane Austin og Hi-Fi Rush skaperen Tango Gameworks.

Arkane Austin har tatt til sosiale medier for å bekrefte denne nyheten, og legger til at Redfall ikke vil bli utviklet videre, at spillere som kjøpte spillets Hero Pass eller premium Bite Back Edition eller Bite Back oppgradering vil være kvalifisert for refusjon, og at Arkane Lyon vil forbli upåvirket og vil fortsette å jobbe med sine kommende prosjekter som Marvel's Blade. Når det gjelder Redfall, vil serverne forbli aktive fremover, men hvor lenge gjenstår å se.

Tango Gameworks har også bekreftet denne rapporten i en uttalelse lagt ut på X, og legger til at spillene vil "forbli spillbare overalt hvor de er i dag."

Det sies at både Alpha Dog Games (Mighty Doom) og Roundhouse Games (et supportstudio) også legges ned, og at sistnevnte vil bli innlemmet i ZeniMax Online Studios.

Alpha Dog har lagt ut sin egen uttalelse som bemerker at Mighty Doom ikke vil overleve denne rensingen, og at spillet vil stenge ned 7. august. Spillere kan ikke lenger kjøpe og skaffe seg valuta i spillet med ekte penger.

Det er foreløpig uvisst hvor mange utviklere som er berørt, og hva fremtiden vil bringe for IP-en som var under utvikling av de berørte studioene. Forvent å høre mer snart.