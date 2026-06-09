Xbox’ strategisjef: « Gears of War: E-Day » er bare begynnelsen på en rekke eksklusive Xbox-spill

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Selv om det hadde gått rykter på forhånd, var det åpenbart en stor nyhet da det ble kunngjort under Xbox Games Showcase at Gears of War: E-Day skulle bli en eksklusiv tittel, men faktum er at det ikke er den eneste, da Inxiles rollespill Clockwork Revolution også ble bekreftet som en Xbox-eksklusiv.

Tilsynelatende var det svært viktig å bekrefte akkurat to spill. Xbox' strategisjef Matthew Ball forklarer dette i et intervju med grunnleggeren av The Game Business, Christopher Dring (transkripsjon via Resetera):

«Vi kunne ha kunngjort at Clockwork skulle bli eksklusivt senere på året, når vi nærmet oss 25-årsjubileet. Vi kunne ha startet 2027 med å snakke om det som en eksklusiv tittel. Det var viktig for oss å inkludere to titler, slik at folk forsto at dette ikke var en engangsforeteelse. Det var ikke en jubileumsgreie. Vi sa ikke: 'Det er vårt 25-årsjubileum, det er Gears' 20-årsjubileum, vi kommer tilbake til Xbox, her er en eksklusiv tittel.'"

I stedet, forklarer han, bør dette ses på som starten på noe helt nytt. Eksklusive spill vil være en ting fra nå av, og det er en detaljert strategi på plass:

«Dette er starten på et program. Og spillerne kan forvente en pålitelig strøm av spill som bekrefter deres historiske investering i Xbox-plattformen, holder dem som Xbox-spillere fremover, og alle i bransjen forstår at eksklusive spill er viktige for veksten og merkevarebyggingen av den plattformen.»

Ball legger også til at mye kan virke uklart i dag, men det er en policy på plass slik at Xbox-teamet vil vite hvilke spill som blir Xbox-eksklusive, og målet er at dette skal bli betydelig klarere for alle fremover:

«Vi vet hva disse må være. Vi vet hvordan vi skal ta disse beslutningene. Vi vet hvordan vi vil bli vurdert ut fra disse beslutningene. Men det som er viktig her, er at rammeverket til slutt må være eksternt.»

Microsoft forventes å delta på Gamescom i august og vil holde sitt eget arrangement i forbindelse med Xbox 25-årsjubileet i november, og forhåpentligvis får vi vite mer da.

<social>https://xcancel.com/geoffkeighley/status/2064032381791858748</social>