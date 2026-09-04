Xbox vil begrense antall timer med skyspill via Game Pass for å dekke «kostnadene ved å tilby» tjenesten

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Game Pass-abonnementet ditt vil snart bli mindre verdifullt, spesielt hvis du regelmessig benytter deg av cloud-spillfunksjonene som er inkludert i tjenesten. Microsoft har avslørt planer om å begrense antall cloud-spilltimer som tilbys av Game Pass, alt som en del av selskapets innsats for å kompensere for kostnadene ved den stadig mer utbredte cloud-teknologien.

I en artikkel på Xbox Wire forklarer Xbox at disse endringene må tre i kraft «fordi kostnadene ved å tilby skyspill øker etter hvert som flere bruker det og spiller lenger.» Videre forklares det at en månedlig begrensning vil legge til rette for «at vi kan fortsette å tilby tjenesten samtidig som vi fortsetter å investere i påliteligheten og ytelsen.»

Når det gjelder hvordan den månedlige grensen vil fungere i praksis, vil de ulike nivåene i Game Pass hver ha et fast antall timer med skyspill til rådighet. Grunnnivået Essential vil kun få fem timer per måned; Premium vil doble dette til 10 timer; mens Ultimate vil gå et skritt videre og tilby 15 timer.

Hvis du bruker opp timene dine i løpet av en måned og ønsker å kjøpe flere, vil Xbox tilby ekstra timer som kan kjøpes via butikken, med ytterligere detaljer om «tilgjengelige timer, kjøpsalternativer og cloud gaming-funksjoner» som vil variere fra marked til marked, og med faste priser som vil bli offentliggjort på et senere tidspunkt.

Muligheten til å kjøpe timer for skyspilling vil snart også bli tilgjengelig for selv de som ikke har et Game Pass-abonnement, noe som betyr at du vil kunne dra nytte av teknologien uten å betale for Game Pass.

Endringene trer i kraft i november, og Microsoft lover at de kun vil «berøre 4 % av Game Pass-abonnentene.»