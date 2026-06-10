Xbox vil få flere eksklusive spill når industrien er i bedre form

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Det kan ha krevd noen beslutninger i siste liten, men Xbox satser igjen fullt ut på eksklusive titler. Eller, mer presist, det vil skje så snart den nye administrerende direktøren Asha Sharma får virksomheten på fote igjen.

I et intervju med Fortune Conversations var Sharma svært nøktern når det gjaldt Xbox' nåværende tilstand. "Virksomheten vår er ikke spesielt sunn," sa hun, men innsatsen for å holde noen spill eksklusive for Xbox er fortsatt der. Sharma ser på strategien på samme måte som selskapets strategisjef Matthew Ball, og sier at det er viktig å starte med ett eller to "signatureksklusiver", og deretter, etter hvert som virksomheten blir sunnere, vil de legge til flere.

Den uttalelsen kan høres relativt beskjeden ut fra Sharma, men hun har store planer for Xbox de neste årene. Akkurat nå ser hun på selskapet som den nest største utgiveren, men ønsker at Xbox skal være nummer 1 innen 2030. Det kan høres ut som en tøff oppgave, men det betyr at vi fra et forbrukerperspektiv vil se det grønne teamet kaste noen kraftige slag mot oss i forsøket på å overbevise oss om å gjøre Xbox til nummer én.

Måten å gjøre Xbox-plattformen mer attraktiv for forbrukerne på er, som Sharma sier, ved å tilby eksklusivt innhold. «Det er vanskelig å finne eksempler på plattformer der ute som ikke har eksklusive tjenester og innhold,» sier hun, og det er vanskelig å argumentere mot det poenget. Det ville være som om Netflix plutselig begynte å kaste filmene sine over på Apple TV, Disney+ og Amazon Prime Video på en gang.