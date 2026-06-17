Xbox vil ikke endre strategien om eksklusive spill

HQ

Selv om Xbox kanskje forteller oss at eksklusivitet med « Gears of War: E-Day » og andre kommende titler alltid har vært planen, kan alle med et minne som strekker seg omtrent et år tilbake fortelle deg at eksklusivitet ble kastet på dørstokken i de siste dagene av Spencer-æraen. Xbox holder imidlertid fast ved den eksklusive kursen nå, og vil ikke reversere sin strategi på den allerede reverserte strategien.

Denne forvirrende holdningen blir litt klarere takket være Xbox' CSO Matthew Ball, som sa at til tross for rykter om at Microsoft er åpen for usikkerhet og endring av strategi, er eksklusivitetene kommet for å bli. «Gears of War: E-Day og Clockwork Revolution vil forbli eksklusive. Det er ingen samtaler, og det har ikke vært noen samtaler om å «endre kurs». Og som vi sa i forrige uke, kan spillerne fortsette å forvente karakteristiske eksklusive titler fra oss hvert år», skrev han.

Vi får vente og se hvor mange eksklusive titler vi får per år etter den forventede store utryddelsen av studioer. I det minste kan Xbox-fans snart endelig få en grunn til å beholde konsollen sin, og ikke bare bytte den ut med en Fire Stick, PlayStation eller noe annet som i de gamle markedsføringskampanjene hevdet at det kunne være en Xbox. Eksklusive spill bidrar til å selge maskinvare, men siden alle spillene fortsatt kommer til Windows også, trenger du ikke nødvendigvis å kjøpe en Xbox for å spille det nye Gears of War.