Xbox vil ikke være på E3 2023s showfloor

E3 2023 vil mangle noen tunge hitters i år. Etter at Nintendo bekreftet at det ikke vil være en del av den årlige messen, har Microsoft nå delt en uttalelse med IGN, der det har avslørt at Xbox heller ikke vil ha tilstedeværelse på E3 2023 showfloor.

Xbox vil imidlertid være en del av den store spilluken, da den tidligere har bekreftet at den vil være vert for sitt eget utstillingsvindu 11. juni, og vil da være en del av E3 Digital i år, selv om omfanget av dette ikke er utdypet ytterligere.

"Vi kan ikke vente med å være vert for vår Xbox Games Showcase 11. juni og vil dele flere detaljer senere," sa Xbox til IGN. "Vi ser også frem til å co-streame arrangementet vårt som en del av E3 Digital og vil ikke være på E3-utstillingsgulvet."

Det neste store selskapet som forventes å bekrefte sin deltakelse på årets arrangement vil være Sony, som med tanke på at PlayStation vanligvis ikke har sett ut til å delta på disse store messene i det siste, bør vi sannsynligvis anta at den siste delen av den store konsolltrifectaen heller ikke vil være til stede. Likevel vil i det minste Ubisoft være der.

E3 2023 er satt til 13. juni til og med 16. juni.