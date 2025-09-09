Xbox vil være vertskap for en fremvisning på Tokyo Game Show i 2025

HQ

Xbox skal ha æren for at de ikke pleier å gå glipp av noen av årets tre store videospillbegivenheter. Etter å ha vært vertskap for Xbox Games Showcase i juni i tråd med Summer Game Fest, og deretter ha en stor tilstedeværelse i Tyskland for Gamescom i slutten av august, har Xbox nå lovet at den vil være til stede på Tokyo Game Show i slutten av september med planer om å være vertskap for et arrangement også.

I henhold til et Xbox Wire-blogginnlegg, den 25. september kl. 11:00 BST / 12:00 CEST, vil Xbox være vert for sin Tokyo Game Show 2025 Broadcast, der vi kan forvente følgende :

"Årets show vil inneholde titler fra våre kreative team, sammen med spennende oppdateringer fra våre partnere i Japan, over hele Asia og rundt om i verden."

Mens den fullstendige listen over spill som vil være til stede som en del av utstillingsvinduet er ubekreftet, vet vi at Ninja Gaiden 4 vil kunne spilles på TGS, noe som betyr at det nesten er en fast lås for også å vises på dette showet med tanke på de japanske utviklerne og den forestående lanseringen 21. oktober også.

Vil du stille inn Xboxs TGS-arrangement?