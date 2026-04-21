Xbox viser frem en livlig farget Forza Horizon 6 kontroller og hodesett

HQ

Akkurat som de gjorde for Forza Horizon 5, har Microsoft nå kunngjort en kontroller inspirert av Forza Horizon 6. Det er en av de mest fargerike versjonene de har gitt ut så langt, og i et innlegg på sosiale medier skriver den nye Xbox-sjefen Asha Sharma :

"Alt ved Forza Horizon 6 er vakkert. Tilbehøret måtte også være det."

Det er en standardversjon av kontrolleren, men med gummierte fingergrep og et design inspirert av Japans veinett. Xbox Wire beskriver kontrolleren som "en av de mest livlige kontrollerne Xbox noensinne har gitt ut. Med et gjennomsiktig cyanblått toppdeksel som går over i en metallisk gradient, er den fremhevet med voltgrønt, varmrosa og sølv. Fargene understrekes ytterligere av en sølvfarget metallisk DPad og tofargede gummierte diamantgrep. Hovedinspirasjonen til designet er hentet fra Touge-veiene i Japan."

Men det blir faktisk enda bedre, for med kontrolleren følger det også med et matchende hodesett, Xbox Wireless Headset. Designet beskrives som en forlengelse av "det overordnede temaet for Horizon Festival, dekorert med prangende gjennomsiktig cyan, voltgrønt og hot pink. Hodesettet ble laget med tanke på Forza-superfans, med spesielle detaljer som den rosa logoen som minner om pit crew-estetikk, og racerbaneinspirert grafikk på innsiden av ørekoppene."

Både kontrolleren og hodesettet slippes sammen med Forza Horizon 6 den 19. mai, og du vil kunne kjøpe dem fra både Xbox Store og velassorterte forhandlere. Sjekk ut både bilder og en trailer for disse skjønnhetene nedenfor.