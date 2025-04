Xbox viser frem helvetes flotte Doom-kontrollere

HQ

Microsoft har nettopp vist frem noen tidsbegrensede, virkelig kule Doom: The Dark Ages-inspirerte kontrollere med en tilhørende Xbox-vinyl for å kle opp konsollen din, slik at du får sjansen til å drepe demoner med stil. Først ut har vi Xbox Wireless Controller - Doom: The Dark Ages Limited Edition, som låner sin estetikk fra Doom Slayer selv; metallisk skittengrønn med blodsprut og runer.

Så har vi Xbox Elite Series 2 - Doom: The Dark Ages Limited Edition, som går for mørkere toner, tydelig inspirert av helvete; rød og svart med (igjen) blodsprut. Til slutt er Xbox Series X Wrap - Doom: The Dark Ages Limited Edition vinylfilm også tilgjengelig for de som også ønsker å pusse opp sin Xbox Series X.

Xbox Wireless Controller - Doom: The Dark Ages Limited Edition er tilgjengelig nå for $80, Xbox Elite Series 2 - Doom: The Dark Ages Limited Edition slippes 25. april for $200 og Doom Xbox Series X Wrap slippes i morgen for $55.

Blir du begeistret for noen av disse?