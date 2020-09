Xbox viser frem ny Share-funksjon

Du ser på Annonser

Personlig mener jeg at en av fordelene PlayStation 4-eiere har hatt i forhold til Xbox One-eiere er Share-funksjonen. DualShock 4 sin Share-knappen gjør deling av bilder og videoer mye lettere, men snart forsvinner det overtaket.

For som kjent har den nye Xbox-kontrolleren også en Share-knapp, og bare for å fortsette slagene på stortrommen i dag har Microsoft offentliggjort en trailer som viser hvor mye lettere det er å ta opptak og bilder på Xbox One og Xbox Series-konsollene om man bruker den kommende kontrolleren.