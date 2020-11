Xbox-leder indikerer en prisøkning på spillene deres

Du ser på Annonser

Mens selskaper som Activision, Electronic Arts og Take-Two har gjort det ganske klart at spillene deres vil koste mer på de nye konsollene har blant annet Capcom og Ubisoft nøyd seg med å si at de ikke har bestemt seg enda. Nå er det Microsoft sin tur til å gi en indikasjon på hva vi har i vente.

Xbox-avdelingen sin "chief financial officer", Tim Stuart, sier nemlig at selskapet ikke har offentliggjort planene sine for hva Xbox Game Studios-spill vil koste fremover under en Jefferies Interactive Entertainment-konferanse tatt opp av Seeking Alpha. Vi skal uansett ikke måtte vente mye lenger på en skikkelig kunngjøring, men Stuart prøver nok å sette forventningene riktig med følgende uttalelse:

"Prisene har ikke gått opp i...hva? Et par generasjoner nå? Så det er ikke uvanlig å se slikt skje. Og hva det punktet tidligere angår blir det stadig mer kostbart å lage noe. Disse utgiverne og skaperne, inkludert oss selv, ønsker å forsikre at man har de rette bruttomargin-profilene eller fortjenesteprofilene til det som kreves for å lage disse fantastiske, fremragende spillene, og forsikre oss om at vi har en god nok top line til å støtte det."

Kanskje leser jeg for mye i det han sier, men det høres helt klart ut for meg som om Stuart synes det er rimelig å øke maksprisen på spill etter alle disse årene. Hva synes du nå som tanken har fått satt seg litt?