Xbox-minikjøleskapet selges allerede til blodpriser på eBay

Fra og med i går kunne man begynne å forhåndsbestille Xbox-minikjøleskapet på utvalgte markeder (der Norge dessverre ikke inngår). Og det gikk mildt sagt fort unna.

Dessverre var det masser av scalpere som (trolig med hjelp av automatiske verktøy) bestilte i hopetall, hvilket førte til at skuffede fans spammet i vei med dårlige anmeldelser av forhandlerne, og raskt dukket det opp auksjoner på eBay der du kunne kjøpe Xbox-minikjøleskapet for drøyt 13000 kroner (den ordinære prisen ligger på rundt tusenlappen). Det er altså ikke bare selve konsollene som er utsatt for dette.

Xbox-markedssjefen Aaron Greenberg sier dog at minikjøleskapet også vil være tilgjengelig i de fysiske butikkene, så det finnes fortsatt muligheter for de som ønsker seg det uten å måtte betale overpris til scalpere. Han legger til at det kommer til å produseres flere enheter ettersom dette ikke er et limited edition-produkt, så om du kan avkjøle drikkene dine i ditt vanlige kjøleskap (eller utendørs siden det begynner å bli ganske kaldt ute) i noen måneder til, så vil du etter hvert kunne få tak i et selv til en overkommelig pris.