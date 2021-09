Xbox-minikjøleskapet skal fortsatt komme i 2021

HQ

Det startet med å være en slags spøk at Xbox Series X-konsollen faktisk likner et minikjøleskap. Microsoft valgte imidlertid å lene seg inn i det, og de avslørte for en stund siden at de faktisk har planer om å designe og fremstille et Xbox Series X-inspirert minikjøleskap.

Men hvor blir det av? Heldigvis er det fortsatt på vei, og det kommer fortsatt i 2021. Microsofts egen Aaron Greenberg har avslørt via Twitter at de avslører ny informasjon neste måned:

"We will share more information next month on the Xbox Series X Mini-Fridge launch this holiday. #XboxandChill"