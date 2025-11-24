Xboxs Chris Charla: "Entusiasmen for spillutviklere for Game Pass har aldri gått ned"

HQ

Det har vært et merkelig år for Xbox og Game Pass, fordi det nylig ble kunngjort en rekke store prisøkninger som endret abonnementstjenesten fra å være den udiskutabelt beste avtalen innen spill til i stedet å være mer en entusiasttjeneste. Du kan fortsatt få en versjon av Game Pass til en overkommelig pris, men de som er ute etter dag én-lanseringer og hele spekteret av nylig inkluderte prosjekter, må punge ut en seriøs sum penger hver eneste måned.

Så har denne store omveltningen - som har påvirket hvordan tjenesten oppfattes av fellesskapet - noen innvirkning på utviklere og hvordan de ser på Game Pass? Vi spurte Chris Charla, GM for portefølje og programmer hos Xbox, under et intervju på DevGAMM nylig.

"Vel, jeg tror spillutviklernes entusiasme for Game Pass aldri har gått ned, ikke sant? Og når vi har utviklere som kommer tilbake til oss og lager et nytt spill, et tredje spill, et syvende spill på Game Pass, så forteller det oss at vi gjør noe riktig der. Og når vi ser at spillerne liker og elsker alle de fantastiske titlene som finnes på Game Pass, føler vi oss selvfølgelig veldig bra."

Vi spurte også Charla om hvordan utvalget av ulike prosjekter på Game Pass påvirker hvordan utviklere av ulik størrelse og omfang ser på tjenesten. Vi spurte for eksempel om hvordan ankomsten av Keeper kan påvirke mindre indie-utviklere som ønsker å bli med på plattformen gjennom ID@Xbox indiegeared-initiativet.

"Jeg tror at jo flere jo bedre, ikke sant? Og det faktum at det finnes et flott spill på Xbox som kommer fra et flott studio med Double Fine, det påvirker ikke noe for noen, ikke sant? Kanskje det får folk til å se på Xbox, slå på Xboxen mer og kjøpe flere spill."

Til slutt spurte vi om den kommende ID@Xbox -serien og hva vi kan forvente på denne fronten. Charla nølte naturlig nok med å røpe noe, men han kunne likevel fortelle oss følgende: "Jeg har en veldig god følelse når det gjelder utvalget som kommer gjennom ID@Xbox-programmet i løpet av de neste seks til ni månedene."

Se hele intervjuet med Charla, som er tekstet lokalt, nedenfor.