Xboxs neste generasjons konsoll skal angivelig være monster-PC med utskiftbar maskinvare

Selv om vi fremdeles ser ut til å være mange år unna noen form for neste generasjons maskinvare (utenfor Nintendos Switch 2, selvfølgelig), hindrer det ikke folk i å spekulere. Spesielt når det gjelder Xbox.

Ettersom det grønne teamet i stor grad har gitt opp eksklusivitet nå, og ikke ser ut til å være så interessert i å selge like mange konsoller som konkurrentene, forventer spillere noe stort fra neste generasjon Xbox-maskinvare for å øke interessen igjen.

En ny video fra Digital Foundry går over nylige lekkasjer av AMDs rapporterte Magnus-maskinvare. De tekniske spesifikasjonene finner du i videoen, men for å holde det kort ser GPU og CPU ut til å være mer enn noe vi har sett før i konsoller, inkludert PS5 Pro, Series X / S, PS4 Pro, etc. Kanskje mer interessant er det at det nevnes at det er separate matrisestørrelser for denne maskinvaren, noe som teoretisk betyr at du kan ha en Xbox med en større eller mindre GPU om nødvendig.

Dette peker videre mot at Xboxs neste "konsoll" blir mer en superkraftig blanding av en konsoll og en PC. Det er mulig at det vil være flere nivåer av denne maskinvaren, slik at forskjellige budsjetter fremdeles kan oppleve neste generasjons spill. Selvfølgelig er det verdt å huske at ingenting av dette er bekreftet ennå av Xbox, men hvis det viser seg å være sant, kan vi snart se hvor mye spillere bryr seg om ytelse kontra merkevarelojalitet.