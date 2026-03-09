Xboxs Project Helix er en PC som bare vil "emulere" en konsollopplevelse, ifølge innsider

HQ

Fra og med forrige uke hadde vi endelig et navn å smelle på Xboxs neste maskinvare. Project Helix er konsollen som godt kan være Xboxs siste streif inn i en verden av store maskinvareutgivelser. Det vil si, hvis man skal tro en innsider, ettersom de regner med at dette kan være et merkelig, nisjeprodukt som kan unnskylde det grønne laget som vinker det hvite flagget i konsolløpet for godt.

Insider SneakersSO, som tidligere rapporterte om at Xbox skulle gå multiplatform måneder før det ble avslørt, har snakket ganske mye om Project Helix over på Neogaf. Som svar på noen håp om flere eksklusiver med denne nye generasjonen Xbox, sa SneakersSO at det ikke er noen måte "å sette ånden tilbake i flasken", og at eksklusiver rett og slett ikke vil fungere for det Project Helix er ment å være.

"Problemet er at vi tenker på dette som om det er en neste konsoll- og konsollgenerasjon - det er det ikke," skrev SneakersSO. "Dette er i utgangspunktet en PC som bruker Windows Full Screen Experience (FSE) som vi nettopp så i Rog Ally X for å etterligne en konsollopplevelse. Den "opprinnelige" Xbox SKU-en, som hadde et oppdatert build-mål som utviklere bygde spill for, forsvinner, eller rettere sagt - det er ikke noe Xbox Helix build-mål, det er bare en UWP-build. Du sender bare et spill til Windows Store. Du har fortsatt tilgang til Xbox-biblioteket ditt takket være BC-emulering, men når det gjelder å ha en "innfødt" Xbox-konsoll SKU som du har bygget spillet ditt mot, er det slutt."

"Det er en set-top box-versjon av Rog Ally X, bare at den er utviklet av MS, vil være ganske dyr og blir laget for et veldig nisjepublikum. Alle som tror dette er ment for et massemarkedsmålgruppe, har bare ikke fulgt med," fortsatte innsideren. Det ble også påpekt at dette ikke har noe å gjøre med den nye Xbox-sjefen Asha Sharma, ettersom hun ble hentet inn etter at det allerede var bevilget penger til Helix, noe som betyr at hun har blitt belastet med å se det til ende.

"De har ingen illusjoner om at dette kommer til å bli et Xbox 360-øyeblikk. Det betyr ikke at det ikke kan være kult og tilfredsstille de som er inkarnerte," sa SneakersSO. Hvis det er det Project Helix er, så vil det være nok til å tilfredsstille Xbox-fansen som bare vil kjøpe en Xbox. Imidlertid vil folk som vil ha den gamle skolekonsollens krigføringsdager bli etterlatt, ettersom det ser ut til at det ikke kommer noen revolusjon med Project Helix, og Xbox vet at den er ute av løpet.