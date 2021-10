Xbox-sjef sier at konsollmangelen vil fortsette et stykke inn i 2022

HQ

Det er fortsatt vanskelig å få tak i de nye konsollene. Selv om det har blitt litt lettere flere steder i verden, ettersom etterspørselen sakte går ned, så klarer de fortsatt ikke helt å produsere nok.

Og sånn kommer det til å fortsette å være en stund. Det er blant annet på grunn av den generelle chipmangelen i verden som gjør at tilbudet av alt fra grafikkort til smarttelefoner er mye lavere enn etterspørselen.

I et intervju med The Wrap forteller Xbox-sjef Phil Spencer at vi må regne med at dette vil fortsette en stund til:

"I think it's probably too isolated to talk about it as just a chip problem. When I think about, what does it mean to get the parts necessary to build a console today, and then get it to the markets where the demand is, there are multiple kind of pinch points in that process. And I think regretfully it's going to be with us for months and months, definitely through the end of this calendar year and into the next calendar year."