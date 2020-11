Xbox-sjefen mener fanboys er det verste med spillindustrien

Du ser på Annonser

Phil Spencer, som blant annet er leder for Microsoft sin Xbox-avdeling, har lenge vært kjent som en skikkelig spiller med peiling på hva som foregår, og har aldri vært redd for å si hva han mener. Deriblant i dag.

I et intervju med Nilay Patel fra The Verge sier han nemlig at om det er noe som vil få han til å forlate spillindustrien så er det tribalismen enkelte spillere har.

"For å være ærlig: jeg elsker industrien jeg er i. Dette er jobben jeg elsker. Konen min vil si at dette er den eneste jobben jeg er kvalifisert for, men dette er definitivt jobben jeg elsker. Men denne tribalismen i industrien...om det er noe som ville drevet meg ut av industrien er det faktisk det du snakker om. (...) Når et lag lanseres noe på markedet for å la verden rive det i stykker på internett...det er noe virkelig tappert for et lag å gjøre. Jeg vil aldri håpe at en kreative gruppe eller produktgruppe gjør det dårlig fordi jeg har et konkurrerende produkt. Det er ikke noe i meg. Jeg tror faktisk ikke at det hjelper industrien på sikt. Spesielt i konsollmarkedet er det en kjerne av kjernen som har, av det jeg tror, tatt det til et destruktiv nivå av "Jeg ønsker virkelig at det der mislykkes slik at det jeg kjøpte lykkes". På begge sider, mener jeg. Jeg sier ikke at alle knuser Xboxer eller at alle som elsker Xbox er fullstendig inviterende til PlayStation-ting. Jeg har sagt før at jeg synes det er usmakelig, men det er kanskje for mildt. Jeg bare synes det er skikkelig motbydelig. Vi trenger ikke å se andre mislykkes for å lykkes med våre egne mål. Det er ikke en slags "kumbaya"-greie. Det er virkeligheten. Vi er i underholdningsbransjen. Den største konkurransen vi har er likegyldighet for produktene, tjenestene og spillene vi lager."

Hva tenker du om konsollkrigen og folk som kanskje heier litt for mye på én bestemt konsoll?